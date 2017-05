Logic Artists viert de release van Expeditions: Viking met korting op de game

2/5/17 10:10 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

De naderende release van een game is een spannend moment voor elke ontwikkelaar. En eens dat moment daar is, is het een reden voor een feestje. Logic Artists wilt de release van Expeditions: Viking echter niet alleen vieren en betrekt iedereen in de feestvreugde.

Tot en met 4 mei krijgt iedereen die de game op Steam koopt daarom tien procent korting op zowel de standaard als de Digital Deluxe Edition van de game, die hiermee respectievelijk € 26,99 en € 31,30 kosten. De inhoud van deze duurdere editie, een soundtrack van Knut Avenstroup Haugen en een digitaal artbook, kan overigens ook los gekocht worden met tien procent korting. Je betaalt dan als speler € 8,99 voor beide producten.

Bron: Steam