Loot Rascals krijgt een releasedate

28/1/17 22:26 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Loot Rascals Releasedatum: Releasedatum: 2017 Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4

Het is lastig om op te vallen in de enorme stapel games die maandelijks verschijnt. Desondanks wist Loot Rascals onze aandacht te trekken, al was het maar door de bijzondere artstyle. We zijn daarom ook blij dat we niet al te lang meer hoeven te wachten op de game.

Ontwikkelaar Hollow Ponds heeft namelijk bekend gemaakt dat hun nieuwe game op 7 maart moet verschijnen op de PlayStation 4 en PC. Naar verwachting zal de game bij release ‚ā¨ 14,99 gaan kosten.¬†

 

Bron: GameQuarter