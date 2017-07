Lumo lijkt naar de Switch te komen

28/7/17 07:48 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Lumo, de isometrische platformer die in 2016 naar PC, Xbox One en PlayStation 4 kwam, gaat hoogstwaarschijnlijk naar de Nintendo Switch komen. Dat valt op te maken uit een foto die Gareth Noyce, de ontwikkelaar van het spel, de wereld in stuurde.

De foto in kwestie spreekt eigenlijk voor zich. Noyce heeft een Nintendo Switch op zijn been liggen en op het scherm zien we een level van Lumo. Noyce steekt hierbij zijn duim op, wat insinueert dat de game goed draait op Nintendo's nieuwste machine. Een aankondiging van uitgever Rising Star Games lijkt dan ook een kwestie van tijd.

Bron: GameQuarter