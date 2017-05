Man vindt broncode van StarCraft, wordt rijkelijk beloond door Blizzard

4/5/17 12:03 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Iedere verzamelaar droomt ervan ooit per abuis op de gans met de gouden eieren te stuiten, hét magische object dat het kroonjuweel van hun collectie gaat worden. En dat lukte Reddit-gebruiker Khemist49, toen hij de broncode van StarCraft vond.

De in New Jersey woonachtige Hector Solorzano vond de disc met de broncode in een doos Blizzard-goodies, die hij op eBay kocht voor een paar tientjes. ''Toen ik de doos kreeg was ik vooral geïnteresseerd in of de codes wel of niet gebruikt waren,'' vertelt Solorzano in een e-mail aan Dualshockers. ''Ik zag de gouden disc en keek er even naar, maar lette er niet op tot zag dat er Starcraft op stond. Toen ik van dichtbij bekeek zag ik dat er Gold Master Source Code op stond en zei ik 'WHAT THE FUCK?'. Ik heb het toen aan de kant gezet, denkende dat het best cool was, om te kijken wat er verder in de doos zat. Ik vond toen een exemplaar van Heroes of Might and Magic IV Elite Edition. Ik keek nog eens en wreef in mijn ogen, omdat er een label opzat waar op stond ‘Property of Blizzard Entertainment.’ Toen besefte ik me dat dit echt was.''

Niet wetend wat hij met de disc aan moest vangen, besloot Solorzano online om hulp te vragen. Hij postte een foto van de disc en zijn verhaal op Imgur, Reddit en Battle.net, waar mensen massaal uit hun dak gingen. Sommige individuen vroegen Khemist49 de inhoud van de disc online te zetten onder het mom van behoud, terwijl andere hem aanraden om zich te laten adviseren door een professional of contact te zoeken met Blizzard.

Solozano was nog aan het overpeinzen wat te doen met de disc, toen hij benaderd werd door een advocaat van Blizzard, die hem vriendelijk verzocht om de disc te retourneren. Solozano besloot hier gehoor aan te geven en stuurde de broncode terug naar de oorspronkelijke eigenaar, die hem zo dankbaar was dat ze hem rijkelijk beloonden.

Khemist49 was al blij met zijn oorspronkelijke gift van Blizzard, een digitaal exemplaar van Overwatch:Â Origins en $250 tegoed op zijn Blizzard-profiel, maar ging pas echt uit zijn dak toen hij opnieuw benaderd werd door een medewerker van de uitgever. ''Hij vroeg me of ik ooit gehoord had van BlizzCon,'' vertelt de Amerikaan op Reddit. ''Ik zei: 'Nou, ja, natuurlijk, maar het is onmogelijk voor mij om te gaan. Ik woon aan de oostkust en de badges zijn altijd uitverkocht voor je de pagina kunt verversen'. Hij zei: 'de reden dat we je bellen, is om je uit te nodigen voor BlizzCon, waarbij wij alles vergoeden. En we willen je graag meenemen voor een drankje.''

En alsof dat niet genoeg was arriveerde spoedig ook nog een doos aan het adres van Solorzano, waarin voor honderden dollars aan Blizzard-goodies zat. Het is mischien geen gans met gouden eieren, maar ook absoluut niet gek.

Blizzard heeft tegenover Kotaku bevestigd dat de disc daadwerkelijk de gestolen disc van 1998 is en dat zij inderdaad Khemist49 beloond hebben met al wat bovenstaand genoemd werd. Dit deden ze naar eigen zeggen om ''een gepast niveau van dankbaar te tonen aan de gamer die het juiste deed. Niet enkel namens Blizzard, maar ook namens de grote en actieve community die tot vandaag de dag StarCraft speelt.''

