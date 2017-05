Met deze bundel heb je iets te spelen, iets te luisteren en iets te lezen

Als we stereotypes mogen geloven doen wij gamers niets anders dan gamen, gamen en nog eens gamen. En dat terwijl we heel normale mensen zijn die net zo goed kunnen genieten van een goed boek of toffe muziek.

Met de Be Mine 30-bundel, die je hier kunt vinden, hoef je niet langer te kiezen aan welke van deze bezigheden je jouw geld spendeert. Voor een minimum van $3.75 krijg je namelijk de games IS Defense, Security Hole, One Small Fire At a Time, Farabel, Grave Danger en DROD: Gunthro and the Epic Blunder,  het boek Riddler's Fayre en de volgende albums:

Retouch - Light Years

Titan Slayer - Crytical Voltage

Cellarscape - Cellarscape & Filmscapes

Bron: Groupees