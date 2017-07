Microsoft houdt een persconferentie op Gamescom

14/7/17 07:47 | Sil Hendriks | Microsoft | 0 reacties

Op 20 augustus, wanneer Gamescom bijna aan zijn einde is, zal Microsoft een persconferentie organiseren. Dat heeft het bedrijf zojuist bekend gemaakt.

Hoewel we de exacte inhoud van hun optreden niet weten, is het aannemelijk dat de Xbox One X een centrale rol zal spelen tijdens de persconferentie. Hiernaast is de kans groot dat Forza Motorsport 7, Age of Empires: Definitive Edition en Sea of Thieves aan bod komen, daar die ook speelbaar zijn op de beurs.

Bron: 4Gamers