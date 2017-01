Microsoft kijkt terug op 2016 en hint naar verbeteringen Xbox Live

5/1/17 16:41 | Jacco Peek | Xbox One | 0 reacties

Microsoft blikte vandaag terug op 2016 en deelde wat cijfers over games en hun platform. Ook hintte Mike Nichols naar ‘fantastische games’ en verbeteringen voor Xbox Live in 2017.

Afgelopen najaar werd Xbox Live flink gebruikt: bij elkaar is er 3,9 miljard uur gespeeld, wat bijna een kwart meer is dan 2015. Daarnaast noemde Nichols enkele games die het goed deden. Zo was Forza Horizon 3 de grootste Forza-lancering ooit en bestverkopende racegame uit 2016 en werden er 23 miljoen potjes Horde Mode gespeeld in Gears of War 4.

Ook spendeerden gamers 265 uur aan backwards compatible games, waarvan we deze maand weer nieuwe krijgen, en kreeg de titaan van een game Minecraft dit jaar meer dan twee dozijn updates. Ook de hardware liep goed, aangezien 2,4 miljoen mensen een eigen controller ontwierpen in Xbox Design Lab, wat helaas nog niet mogelijk is in Europa en deed de Xbox One S het zeer goed tijdens de feestdagen.

Volgens Mike Nichols wordt 2017 wederom een mooi jaar voor Xbox met fantastische games en bijzondere toevoegingen aan Xbox Live. Tot slot verwees hij naar de release van Project Scorpio, die volgens Microsoft de krachtigste console tot nu toe zal worden.

Bron: GameSpot