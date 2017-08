18/8/17 12:30 | Jacco Peek | Xbox One | 0 reacties

Via Twitter heeft Microsoft medegedeeld dat tijdens Gamescom 2017 wordt bekendgemaakt wanneer de Xbox One X te pre-orderen is.

Aanstaande zondag houdt Microsoft om 21:00 uur een persconferentie waarin bekend wordt gemaakt wanneer en waar de nieuwe console te bestellen wordt. Er wordt vermoed dat de pre-orders tijdens of na de persconferentie beschikbaar worden.

De Xbox One X verschijnt op 7 november en zal 499 euro kosten.

Bron: Twitter