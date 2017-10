Misleidende Gran Turismo: Sport trailer offline gehaald door Sony

22/10/17 23:15 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Voor de release van Gran Turismo: Sport kondigde Sony met veel bombarie aan dat de game compatible zou zijn met de PlayStation VR headset. Een trailer waarin je met meerdere supercars over een circuit racet complementeerde de aankondiging, maar blijkt nu een verkeerd beeld te schetsen. Sony heeft de beelden daarom offline gehaald.

Na de release van Gran Turismo: Sport kwamen al snel de eerste signalen dat racen met de PSVR weinig meer was dan een techdemo. Spelers kunnen het slechts tegen een andere wagen opnemen, wat een heel andere ervaring geeft dan een ''echte'' race. Gamers voelden zich dan ook nogal bekocht. En gezien Sony nu probeert verdere schade te voorkomen, bekennen ze daarmee schuld.

Of er sprake is van bewuste misleiding of een fout, doordat de feature tijdens development bijvoorbeeld is aangepast door beperkingen, zullen we vermoedelijk nooit weten. Dat de trailer nu pas verwijderd wordt is echter wel opmerkelijk. Een wijziging van deze schaal zou immers al een tijd bekend moeten zijn. Interne miscommunicatie misschien? Wat denken jullie?

 

Bron: GameQuarter