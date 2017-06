Mute je telefoon of maak je klaar voor grove humor met South Park: Phone Destroyer

South Park: Phone Destroyer Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: iPhone

Terwijl we nog altijd wachten tot South Park: The Fractured but Whole eindelijk verschijnt, kijkt Ubisoft al verder in de toekomst. En die is gevuld met nóg meer South Park.

South Park: Phone Destroyer pakt bekende figuren uit het South Park-universum, zoals Manbearpig, Princess Kenny, officer Brady en natuurlijk 'the new kid' en zet ze tegenover elkaar in een battle royale die zijn gelijke niet kent. En dat allemaal op het draagbare scherm van je smartphone of tablet.

Bron: GameQuarter