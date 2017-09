Netflix zou weleens spoedig op de Switch beschikbaar kunnen zijn

19/9/17 15:53 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Bij de lancering van de Nintendo Switch waren streamingdiensten als Amazon, Hulu en natuurlijk Netflix opvallend afwezig in de downloadsectie van de eShop. Sterker nog: buiten games viel er niets te vinden in de online winkel van Nintendo. Daar zou echter weleens spoedig verandering in kunnen komen.

GoNintendo meldt namelijk dat een van diens lezers gesproken heeft met een klantenservicemedewerker van Netflix, die heeft verklaard dat de app klaar is om in gebruik genomen te worden en dat men enkel wacht op de goedkeuring van Nintendo.

Nu is derdehands info natuurlijk van dubieuze kwaliteit, vooral als een helpdesk-medewerker de originele bron is, maar desondanks lijkt het aannemelijk dat tenminste een kern van waarheid in het verhaal zit. De Wii en Wii U kunnen de streamingdienst immers ook al draaien, en het lijkt ons dat Nintendo op alle fronten die twee consoles voorbij wilt schieten. Voor nu heeft het bedrijf echter nog niet gereageerd op de geruchten.

Bron: GoNintendo