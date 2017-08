Nintendo neemt eind augustus pre-orders aan voor de SNES Classic Mini

In een officieel statement heeft Nintendo aangegeven 'eind augustus' pre-orders aan te nemen voor de gloednieuwe SNES Classic Mini. Het apparaat kan gezien worden als de opvolger van de NES Classic Mini, die een doorslaand succes bleek te zijn. Opvallend genoeg was het onder andere in Nederland en België al eerder mogelijk een pre-order te plaatsen, maar nagenoeg al deze leveranciers hebben hun pagina van de SNES Classic Mini al offline gehaald.

Nintendo heeft verder aangegeven nog een aanzienlijk aantal consoles te gaan verschepen. Deze zullen worden uitgesmeerd over het volledige kalenderjaar, zodat er op zoveel mogelijk momenten een SNESÂ Classic Mini kan worden aangeschaft. Wat er gebeurt met diegene die wel een pre-order hebben geplaatst toen er nog wel een productpagina van bestond, is niet bekend.

Bron: VG247