Nintendo organiseert een Splatoon 2-toernooi tijdens de E3

Nintendo en eSports zijn twee woorden die je niet vaak in dezelfde zin zult horen terugkomen, tenzij er een ontkenning tussen staat tenminste. Met de komst van de Switch hopen de Japanners echter een inhaalslag te gaan maken.

Bij de eerste sneak peak van de Nintendo Switch werd deze ambitie al duidelijk. Toen zagen we immers twee teams die zich in een volgepakte arena klaarmaakten voor een competitief potje verf schieten in Splatoon 2. En over twee weken wordt dat werkelijkheid.

Tijdens de E3 zullen het Amerikaanse Deadbeat, de Japanners van Dynameu, Europa's Rising Sun en de Blue Ringed Octolings uit Oceani√ę het namelijk tegen elkaar opnemen in een klein Splatoon 2-toernooi.¬†Dat kondigt Nintendo aan op hun website.

Het toernooi zal beginnen met een paar potjes Turf War om op te warmen en elkaar te leren kennen, waarna het toernooi van start zal gaan middels ranked matches. In de eerste ronde gaat het om de beste van vijf matches, terwijl het titelgevecht beslecht zal worden in zeven rondes.

De winnaars van dit toernooi mogen een imposante beker in ontvangst nemen, welke gegrafeerd wordt met hun namen, en kan zich voor de hele wereld bewijzen. Het toernooi zal namelijk door Nintendo worden uitgezonden via hun eigen site, Twitch én YouTube, waar het van start gaat op 13 juni om 22:30 CET. De show zal van commentaar worden voorzien door CNET's Ashley Esqueda, Nintendo's Eric Smith en atleet Jordan Kent.

Mensen die nog niet bekend zijn met (competitief) Splatoon kunnen zich voor het toernooi inleren. Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat het meerdere video's rondom dit onderwerp uit zal brengen, zodat iedereen het toernooi goed kan volgen.

 

