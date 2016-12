Nintendo verklaart de oorlog aan Freeshop

31/12/16 19:54 | Sil Hendriks | 3DS | 0 reacties

De advocaten van Nintendo hebben overuren gedraaid dit jaar. The Big N stuurde de ene na de andere DMCA takedown notice uit en haalde zo onder andere Pokémon: Uranium, Another Metroid 2 Remake en Pokémon: Prism offline.

Het nieuwste doelwit van de Japanners is echter geen fangame, maar software genaamd Freeshop, die helpt om je digitale games op de 3DS te managen. Doordat de eShop van de handheld de unieke sleutels lokaal opslaat, kunnen deze worden uitgelezen door de software. Hierdoor kun je ze managen via aparte software, wat best handig is als je een groot aantal digitale games hebt. En dat is dan ook het idee achter het programma.

Zoals sommige van jullie echter al begrijpen, brengt dit ook complicaties met zich mee. Doordat sleutels niet via een server geverifieerd worden, zijn makkelijk over te hevelen naar een ander systeem, waardoor games onderling gedeeld kunnen worden. En zoals je kon verwachten, wordt hier gretig gebruik van gemaakt door software-piraten.

Freeshop ontwikkelaar TheCruel heeft naar eigen zeggen nooit de intentie gehad om piraterij met zijn programma te bevorderen en vindt dat Nintendo daarom niet het recht heeft om zijn programma offline te laten halen. ''Fuck Nintendo,'' schrijft TheCruel in een blogpost. ''Als iemand wil weten of ik bezwaar aan ga tekenen, daar ben ik nog niet zeker van. Het kan ze mogelijk de kans geven om me te dagvaarden...al is beweren dat Freeshop bescherming omzeilt lachwekkend, weet ik niet of het wettelijk mag (de wet is vaak zelf lachwekkend). Het omzeilt enkel bescherming wanneer mensen sleutels gebruiken die ze niet gekocht hebben of legaal verkregen hebben. Als mensen illegaal de wachtwoorden of pin-codes van iemands bankrekening verkrijgen, kun je de website van de bank niet bekritiseren voor het toestaan van de diefstal.''

Bron: Kotaku