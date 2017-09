Nintendo werkt volgens ontwikkelaar aan eigen achievements-systeem

10/9/17 08:58 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Hoewel trophies en achievements de afgelopen jaren algemeen gedachtegoed zijn geworden bij het ontwikkelen van games voor Steam, PlayStation of Xbox, is Nintendo zoals wel vaker de vreemde eend in de bijt. Het Japanse bedrijf houdt stug de boot af, ondanks herhaaldelijke verzoeken van fans om met een vergelijkbaar systeem te komen.

Als we ontwikkelaar Crunching Koalas mogen geloven zijn achievements bij de Nintendo Switch echter slechts een kwestie van tijd.¬†Dat onthult het bedrijf tijdens een Reddit AMA van collega developer Lichthund. Wanneer een van de Reddit-gebruikers vraagt naar Leaderboards, antwoordt het bedrijf namelijk als volgt: ''Nintendo heeft geen offici√ęle ondersteuning voor Achievements of Leaderboards, zoals Microsoft of Sony,'' aldus Tom van de ontwikkelaar. ''maar we weten dat ze er wel aan werken. We zien wel hoe het gaat en voegen de rankings gaandeweg toe.''

Het is natuurlijk opvallend dat een indie-ontwikkelaar een dergelijke functie onthuld, terwijl Nintendo zelf de lippen stijf op elkaar houdt. Dat vindt ook een van de lezers, die er een opmerking over maakt in het thread, waarop Tom reageert met: ''Oeps. Loop verder, niets te zien hier. PS. Maar serieus, ik heb een heel sterk gevoel dat ze al een paar keer hints hebben laten vallen.''

Hoe betrouwbaar deze opmerking is, valt dus even te bezien. Maar wellicht dat het Nintendo uit de tent kan lokken en kan dwingen tot een statement.

Bron: Reddit