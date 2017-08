Ontwikkelaar Hellblade: Senua's Sacrifice maakt resoluties bekend

Ontwikkelaar Ninja Theory heeft bekendgemaakt welke resoluties er mogelijk zijn op de PS4 Pro en PC, wat betreft hun nieuwste titel Hellblade. Eerder werd al bekend dat het spel op de PS4 Pro met een betere framerate of hogere resolutie kon worden gespeeld. Inmiddels is hier meer bekend over geworden.



De PS4 Pro versie laat je namelijk kiezen tussen een framerate van 60 fps, of een resolutie van 1440p (2560x1440). Er is verder nog geen ondersteuning voor HDR, maar de ontwikkelaar zou hier naar kijken voor in de nabije toekomst.

Wat betreft de PCÂ is het grafische en ander verhaal. De ontwikkelaar wil het mogelijk maken om [email protected] te spelen, maar zet daarbij wel een logische kanttekening:

You would need an absolute beast to do 4k at 60. We don’t have recommended specs for PC yet but we will release these when we know.