Ontwikkelaars betalen binnenkort voor vervanger Steam Greenlight

11/2/17 16:13 | Jacco Peek | PC | 0 reacties

Valve heeft in een community update aangegeven Steam Greenlight te gaan vervangen door Steam Direct. Met deze service betalen ontwikkelaars om hun game als early-acces in de winkel te zetten.

Hoeveel het bedrag gaat worden, zegt Valve nog niet te weten. Uit peilingen bij ontwikkelaars bleek dat men bereid is een bedrag van 100 tot 5000 dollar te betalen om hun game op Steam Direct te krijgen. Hierbij wordt ook gevraagd om een uitgebreidere registratie met papierwerk, zoals dat bij een bank gebeurt. Steam zegt vertrouwen te hebben in de Discovery-feature, die via een nieuw algoritme relevantere en betere games onderscheidt voor gebruikers.

Voorheen werkte Steam Greenlight met stemmen die ontwikkelaars konden verdienen van de community om de game te mogen publiceren. Hierbij betaalden ontwikkelaars zelf 100 dollar om mee te mogen doen an de verkiezingen. Opvolger Steam Direct staat gepland voor aankomende lente.



 

Bron: Steam