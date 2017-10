Ook SNK's action games zijn nu lekker goedkoop bij Good Old Games

8/10/17 10:27 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Gisteren schreven we al over acht spectaculaire fighters die verschenen toen SNK op zijn hoogtepunt was en over hoe Good Old Games die in de aanbieding heeft gedaan. Nu doen we hetzelfde voor hun actiespellen.

Ook hier geldt dat alle games met 75% in prijs verlaagd zijn en dit betekend effectief dat je nog maar $1.49 betaalt per spel. De games die aan deze actie meedoen zijn als volgt:

Schock Troopers: 2nd Squad

Ironclad

Pulstar

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug X

Blazing Star

Shock Troopers

Spreekt een van deze titels je aan? Klik dan hier om naar de actiepagina te gaan.

Bron: Good Old Games