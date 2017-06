OpenIV-ontwikkelaar zegt dat Rockstar ze onterecht beschuldigd

26/6/17 16:03 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Woede en onbegrip beheersten de afgelopen week de PC-community van Grand Theft Auto V, nadat Rockstar-moederbedrijf Take-Two de aanval opende op de makers van GTA V-mods. De Lead Director van een van de eerste slachtoffers, OpenIV, heeft nu laten weten van mening te zijn onterecht neergehaald te zijn.

Om wat context te bieden: OpenIV is een modding tool die al bijna tien jaar meegaat en zeer geliefd is bij de community van Rockstar's megahit. Dat  de makers van het programma en andere soortgelijke projecten werden verrast door een zogenaamde Cease and  Desist, wat feitelijk betekent dat een bedrijf dreigt met een rechtszaak, viel dan ook niet in goede aarde. Desondanks kwam het niet bepaald uit de lucht vallen.

Cheaters en hackers zijn al tijden een groots probleem in het online component van Grand Theft Auto en gamers klagen met name op PC steen en been over mensen die hun plezier vergallen. Een actie vanuit Take-Two om dit tegen de gaan zou dan ook met gejubel ontvangen moeten worden, ware het niet dat OpenIV bedoeld is voor het singleplayer-avontuur van GTA V. Volgens Rockstar is dat echter niet het enige waar het voor gebruikt wordt. In een statement aan PC Gamer laat het bedrijf weten:

''Take-Two's acties waren niet specifiek gericht op singleplayer mods. Helaas stelt OpenIV recente kwaadwillende mods in staat om spelers lastig te vallen en zich te bemoeien met de GTA: Online-ervaring van iedereen. We zijn bezig met uitzoeken hoe we onze creatieve community kunnen blijven ondersteunen zonder dat dit een negatieve impact op onze spelers heeft.''

Een typisch politiek correct antwoord van Rockstar dus, dat op het moment van publicatie nog niet op vervolgvragen heeft gereageerd. Wel heeft iemand van OpenIV dus iets laten weten. En deze man, welke we enkel kennen als Good-NTS, neemt geen blad voor de mond.

In een post op GTAforums laat weten de gamer weten dat OpenIV altijd ontwikkeld is met het grootste respect voor Rockstar en hun games en dat ze om deze reden nooit de broncodes hebben verspreid of content hebben gemaakt die invloed heeft op Grand Theft Auto: Online. Good-NTS durft zelfs te stellen dat ze een eventuele rechtszaak zouden winnen, daar OpenIV in hun ogen onder het Fair Use-principe valt. Deze ongetwijfeld lange en dure strijd willen ze echter niet aangaan. OpenIV is daarom zoals verzocht offline gehaald, waarmee dit verhaal aan zijn einde zou komen. Bovenstaande verklaring van Rockstar schoot de Rus echter in het verkeerde keelgat. Good-NTS kwam daarom met onderstaande vervolgreactie:

OpenIV, Liberty City in¬†GTA¬†V en alle andere mods en projecten van mijn team en ik zijn specifiek voor de singleplayer. Rockstar moet op de hoogte zijn van het feit dat je niet op GTA¬†Online kun inloggen als je een OpenIV mod hebt ge√Įnstalleerd. (zie onderstaande afbeelding) Hun statement is fout en dat weten ze. OpenIV staat geen enkele Online mod toe, noch ondersteund het ze. We hebben Rockstar altijd gesteund in hun recht om Grand Theft Auto:¬†Online te beschermen tegen hacks en cheats, maar Take-Two's Cease and Desist was specifiek voor singleplayer mods en noemde nergens Online.''

Bron: PC Gamer