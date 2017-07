Overleef jij de nieuwe Star Deal van Bundle Stars?

11/7/17 23:56 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Met de hoeveelheid aanbiedingen die onze mailboxen en social media vullen, zouden we makkelijk onze homepage kunnen vullen. Hier bij GameQuarter doen we echter graag iets extra´s en scheiden we het kaf van het koren.

In onze ogen is de nieuwe Star Deal van Bundle Stars er dan ook eentje die je niet mag missen. Tot morgenmiddag vijf uur is 505 Games┬┤ How to Survive 2 namelijk met tachtig procent in prijs verlaagd, waardoor je slechts $2,99 betaalt voor een exemplaar van de game. Ga jij het avontuur aan? Klik dan hier om de game te scoren.

Bron: Bundle Stars