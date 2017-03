Patch 1.04 zet Battlezone op zijn kop

18/3/17 14:05 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Battlezone Releasedatum: Releasedatum: TBA Genre: First-person shooter Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4 Ontwikkelaar: Rebellion Development

Meestal is een patch voor een game niet bijster interessant voor de meeste spelers. Bugfixes en balansverbeteringen zijn belangrijk voor de algemene ervaring, maar feitelijk heeft lang niet iedereen er last van in de meeste gevallen. Dat geldt echter niet voor de nieuwe patch voor Battlezone.

Patch 1.04 doet namelijk veel meer dan algemene verbeteringen doorvoeren. Deze contentupdate voegt een nieuwe moeilijkheidsgraad aan de game toe, samen met onder andere nieuwe wapens, upgrades, vijanden en omgevingen. Start de game dus maar weer eens op en laat je verrassen.

Bron: GameQuarter