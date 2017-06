PlayStation gooit de prijs van diens Plus-abonnementen tijdelijk omlaag

PlayStation Plus is een service waar bijna elke bezitter van een PlayStation 4 gebruik van maakt. Is het niet om online te kunnen gamen, dan is het wel om te kunnen profiteren van de games die maandelijks worden weggegeven of van exclusieve aanbiedingen. Nu is de service zelf echter goedkoper.

Tot 17 juni betaal je namelijk slechts € 34,99 wanneer je een jaarabonnement afsluit via het PSN. Dat is een korting van 30% op de reguliere verkoopprijs van € 49,99. En mocht je dit aanbod mislopen omdat je geniet van de zomerzon op een verre strandlocatie, dan zal je blij zijn om te horen dat het ook gewoon hier via internet kan.

Bron: PlayStation Store