PlayStation Plus games van de maand augustus inmiddels te downloaden

De nieuwe games van PlayStation Plus zijn via de PlayStation Store te downloaden, daar de maand augustus inmiddels is aangebroken. Onder andere de blockbuster Just Cause 3 is een maand lang gratis te downloaden, waarnaast ook Assassin's Creed:Â Freedom Cry als standalone game te spelen is.

Laatstgenoemde kan gezien worden als een uitbreiding Assassin's Creed IV: Black Flag, maar het spel is volledig los daarvan te spelen. Het aanstekelijke That's You! is ook nog altijd gratis binnen te halen. Met twee games voor zowel de PlayStation Vita als de PlayStation 3 wordt er ook aan de andere platformen gedacht.

Bron: EU PlayStation Blog