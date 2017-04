Pre-order bonus Star Wars: Battlefront II onthult kledij van achtste film

29/4/17 06:40 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ondanks dat het Star Wars-universum door de jaren heen volledig uit de kluiten gewassen is, zijn het de films die de franchise dragen. Het is dan ook bijzonder dat nieuwe details over het achtste deel onthuld worden via een pre-order bonus van Star Wars: Battlefront II: The Last Jedi Heroes.

Op de afbeelding van de Ierse retailer is namelijk te zien dat Kylo Ren in de nieuwe film vaarwel zegt tegen zijn kenmerkende capuchon, terwijl Rey wordt uitgedost in traditionele Jedi-kledij. Beide outfits geven speciale bonussen, die je mogelijk een voordeel geven op het slagveld.

Bron: GameQuarter