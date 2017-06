Profiteer van Days of Play met deze PlayStation-bundel

15/6/17 11:00 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Terwijl de E3 nog in volle gang is, viert Sony diens console met de Days of Play. Gedurende deze dagen vliegen de aanbiedingen je rond de oren. Een voorbeeld hiervan is deze Horizon: Zero Dawn-bundel.

Voor de prijs van ‚ā¨ 349,- krijg je nu de PlayStation 4 Pro, samen met een gratis exemplaar van Guerilla Games' voorjaarshit Horizon:¬†Zero Dawn. En omdat deze aanbieding door PlayStation zelf is opgezet, kun je uit verschillende webwinkels kiezen. Onder andere Intertoys, Bart Smit, GameMania en NedGame doen namelijk mee aan deze actie.

Bron: GameQuarter