Project Octopath Traveler krijgt heel spoedig een demo

14/9/17 00:42 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Project Octopath Traveler, de nieuwe game van het team achter de succesvolle RPG Bravely Default, zal een demo ontvangen. En daar hoeven we niet lang op te wachten.

Nintendo liet tijdens hun Nintendo Direct stream weten dat Project Octopath Traveler namelijk in de loop van vandaag nog een demo krijgt. Hoe groot deze zal zijn is niet geweten, noch is er gesproken over hoeveel van de acht speelbare helden er in beschikbaar zijn. Wij zijn echter allang blij met de kans om met de game aan de slag te gaan.

Bron: GameQuarter