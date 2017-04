Rad Rodgers: World One komt naar consoles

3/4/17 07:48 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Afgelopen weekend lieten we jullie al weten dat uitgever THQ Nordic de nieuwe eigenaar is van de Rad Rodgers IP. En nu al worden de gevolgen hiervan duidelijk.

De uitgever van games als Painkiller, Darksiders en Red Faction heeft namelijk bekend gemaakt dat ze per direct beginnen met het porten van de game naar PlayStation 4 en Xbox One, al heeft het nog geen termijn genoemd waarop we deze ports kunnen verwachten. Ook enige verdere informatie, zoals of de game een fysieke release krijgt en / of exclusieve content, ontbreekt op het moment van schrijven.

Bron: GameQuarter