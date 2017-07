Misschien heb je wel eens gehoord van Ray "Stallion83" Cox, de man die sinds de introductie van achievements de hoogste gamerscore ter wereld heeft. Deze titel is hij recent kwijtgeraakt door de zwakte van elke man: seks.

Alle gekheid op het weekendstokje ter zijde: Stallion83 heeft na tien jaar zijn titel af moeten staan aan Stephen "smernov" Rowe, die Cox al jaren op de hielen zat. Toch lijkt Cox dit niet te deren. smernov heeft hem namelijk enkel kunnen inhalen doordat Ray gedurende een korte periode niet kon gamen. De beste man is namelijk in het huwelijksbootje gestapt en geniet met volle teugen van zijn wittebroodsweken. Of zoals Stallion83 het zelf beschrijft: ''Ik was te druk met seks hebben.''

Overigens lijkt Cox niet van plan om smernov lang van zijn glorie te laten genieten. De achterstand van 5000G is namelijk sinds zijn terugkeer al gereduceerd tot 1000G. Het lijkt dan ook kwestie van tijd tot Stallion83 herrijst uit zijn as en zijn kroon opeist.

I've been too busy having all the sex. pic.twitter.com/aFNpwuaDY1 — Ray Cox IV (@Stallion83) 4 juli 2017

