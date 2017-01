Resident Evil 7 voorlopig niet naar Nintendo Switch, ondersteunt Play Anywhere op Xbox One en PC

22/1/17 17:25 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Hoewel Capcom aangegeven heeft partner te zijn van Nintendo om games te ontwikkelen voor de Nintendo Switch, zal Resident Evil 7: Biohazard voorlopig niet om het platform verschijnen.

Dit gaf Masachika Kawata, producer van de game, vandaag aan in een interview met Express Online. Hij zegt: ‘Ik kijk uit naar de mogelijkheden van het systeem zelf, maar we hebben op dit moment geen plannen voor Resident Evil op de Switch.’

Mocht je dus hopen om onder de deken met je Switch te genieten van de horror van de game, dan zul je helaas een andere manier moeten zoeken. De game is bijvoorbeeld wel Play Anywhere op Windows 10-platformen, dus draait de game op de Xbox One en laptops.

Resident Evil 7 verschijnt dinsdag 24 januari voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.



Bron: Express Online