Resident Evil VII wordt nog net wat enger met behulp van deze kaars

Als we de Kitchen demo van Resident Evil VII mogen geloven, belooft het nieuwste deel in Capcoms horrorserie de engste ooit te worden. Het kan echter altijd beter en daarom ontwikkelde Merchoid een speciale Resident Evil VII-kaars.

Deze kaars is overigens niet zomaar een obscure manier om te profiteren van het Resident Evil-merk, maar is een daadwerkelijk gelicenseerd product, wat betekent dat Capcom het hun seal of approval gaf. De vraag is dus nu wat deze kaars nou helemaal toevoegt aan de ervaring.

Het antwoord is geur. Geen brandend kaarsvet of een lichtje vanillegeur, maar oud hout en bloed als we Merchoid mogen geloven. De kaars vult je kamer met een doordringende stank die moet bijdragen aan de beleving van Resident Evil VII in virtual reality. De kaars wordt daarom liefkozend de Blood, Sweat and Fears 4D Candle genoemd.

''De 4D-kaars is een honderd procent officieel gelicenseerde Resident Evil-product; dit betekent dat Capcom de kaars geroken heeft en het eng genoeg vond om het hun goedkeuring te geven,'' aldus Merchoid. ''We willen zelfs suggereren dat de Blood, Sweat and Fears 4D Candle de definitieve manier is om de game te ervaren. Wees echter voorzichting. Met een ervaring die zo eng is als dit, zal de kaars misschien niet de enige geur zijn die je ruikt.''

Hoewel dit natuurlijk grappig bedoelt is, heeft Merchoid wel een punt. Een brandende kaars is allicht niet handig als je afgesloten bent van de echte wereld door de PSVR. Als je dit risico echter wilt nemen, kun je hem hier bestellen voor € 17,99. Merchoid belooft dat je voor deze prijs achttien tot twintig uur in de stank kunt zitten.

Bron: Eurogamer