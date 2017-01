10/1/17 00:30 | Sil Hendriks | Xbox One | 0 reacties

Scalebound Releasedatum: Geannuleerd Genre: Adventure Multiplayer: Platform: PC, Xbox One Ontwikkelaar: Platinum Games

Slecht nieuws voor gamers die halsreikend uitkeken naar Scalebound. De geruchten die eerder vandaag op het internet circuleerde blijken waar te zijn: Scalebound is niet meer.

Kotaku was de eerste nieuwssite die rapporteerde dat Scalebound in zwaar weer verkeerde en mogelijk zelfs geannuleerd zou zijn, wat sites Eurogamer en IGN ertoe aan zette zelf onderzoek te doen. De resultaten hiervan waren op zijn best gezegd verontrustend te noemen. Scalebound-ontwikkelaar PlatinumGames zou meerdere deadlines gemist hebben, problemen hebben met de engine van de game en sleutelfiguren binnen de ontwikkeling verplicht met vakantie hebben gestuurd omdat ze bezweken onder de werkdruk.

Door deze combinatie van factoren zou de relatie van Microsoft en PlatinumGames onder druk zijn komen te staan na de Gamescom van 2016, wat uiteindelijk geleid zou hebben tot het besluit om de samenwerking te be√ęindigen.

Natuurlijk gaan zulke geruchten over zo'n beetje elke game die een zware ontwikkeling heeft, waardoor het nodig was om offici√ęle bevestiging te krijgen. En helaas is die er ook gekomen. Een woordvoerder van Microsoft liet het volgende weten:

''Na het zorgvuldig overwogen te hebben, heeft Microsoft Studios besloten de productie van Scalebound stop te zetten. We werken er hard aan om een geweldige lineup voor dit jaar voor onze fans klaar te zetten, waaronder Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves en andere geweldige ervaringen.''

Of Scalebound in de toekomst nog het levenslicht gaat zien is twijfelachtig. Het is namelijk niet bekend wie op dit moment de eigenaar van het IP is. Navraag bij Microsoft hierover leverde ook niets op, daar zij lieten weten niet op dergelijke zaken in te gaan.

 

Bron: Kotaku