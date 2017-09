Sine Mora: EX komt in oktober naar Nintendo Switch

13/9/17 07:47 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Sine Mora EX Releasedatum: pc: 8 augustus 2017, Xbox One: 8 augustus 2017, PlayStation 4: 8 augustus 2017, Nintendo Switch: 10 oktober 2017 Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One Ontwikkelaar: Grasshopper Manufacture

Gamers met een Steam-account, PlayStation 4 of Xbox One kunnen al ruim een maand genieten van het chaotische plezier van Sine Mora: EX. De Switch-gamers bleven echter hongerig achter, terwijl ook hun de game beloofd was.

Aan hun wachten komt spoedig een einde, want uitgever THQ Nordic Games heeft onthuld dat de game op 10 oktober naar de nieuwste Nintendo komt. Duurt dat je te lang? Dan kun je ook via account swapping de game op de Amerikaanse eShop kopen. Daar verschijnt die namelijk al op 26 september.

Bron: GameQuarter