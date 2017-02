Sla groots in tijdens de sale van Bundle Stars

3/2/17 07:42 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Met de hoeveelheid sales waar wij over mogen schrijven, zou je bijna niet begrijpen dat er PC-gamers zijn die hun games nieuw kopen. Zo heeft Bundle Stars nu weer een sale met enkele recent verschenen toppers.

Resident Evil VII: Biohazard en Sniper Elite 4 bijvoorbeeld, zijn nu met korting te kopen in de webshop. Maar ook als je wat oudere games zoekt heeft de website voldoende toptitels in huis zoals Evoland, Mortal Kombat X en Rocket League. Met ruim zeshonderd aanbiedingen is er voor ieder wat wils, dus kijk vooral ook zelf door hier te klikken.

Bron: Bundle Stars