Sniper Elite 4 krijgt volgende week twee DLC packs

17/3/17 21:56 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Rebellion Entertainment heeft laten weten dat het Sniper Elite 4 de komende week van twee DLC packs zal voorzien, waarvan een gratis is voor alle spelers.

De DLC in kwestie heeft betrekking op de multiplayer, waaraan een nieuwe map en mode wordt toegevoegd. De map, genaamd Night Woods, spreekt eigenlijk voor zich, net zoals Elimination, de nieuwe mode, doet.

Interessanter is Deathstorm, een nieuw singleplayer avontuur dat tegen betaling in drie delen beschikbaar zal worden gesteld en zich na de hoofdgame afspeelt. Karl, het karakter dat de speler in de game bestuurt, moet in dit verhaal een pakketje dat van levensbelang is voor het Manhattan Project in veiligheid brengen.

Bron: GameQuarter