Sonic: Forces krijgt comic prequel

13/10/17 13:47 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

In aanloop naar Sonic: Forces, welke op 7 november verschijnt, zal een vierdelige stripserie worden uitgebracht als gratis download, welke als prequel voor de game dient.

De auteur van de comic is Ian Flynn, een bekende naam binnen de Sonic community. Flynn was namelijk vanaf issue # 160 chief editor voor Archie Comics' Sonic the Hedgehog-strips. Er zijn dus ook maar weinig mensen die gekwalificeerder zijn om de Blue Blur op papier vast te leggen.

De comic zal Sonic en vrienden volgen terwijl ze zich voorbereiden op de strijd met Dr. Eggman. Het eerste deel is bovendien nu verkrijgbaar via deze link.

Bron: GameQuarter