Sony-CEO wijt falen van Vita aan smartphones

Slechts nieuws voor de gamers die stille hoop hadden dat Sony in het geheim werkt aan een opvolger van de Vita. Volgens Andrew House, CEO van Sony, is de handheldmarkt momenteel geen aantrekkelijk segment om in te werken.

''De ervaring met de Vita is dat er buiten Japan en de rest van¬†Azi√ę maar weinig vraag is,'' aldus House in een interview met Bloomberg. ''De verandering van levensstijl, met de smartphone als het centrale apparaat dat je altijd bij je draagt, was hierin de doorslaggevende factor.''

Bron: Bloomberg