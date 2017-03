Sony werkt mogelijk aan een nog kleinere PlayStation 4

27/3/17 12:14 | David Dejaeghere | PlayStation 4 | 0 reacties

In 2016 mocht de PlayStation 4-familie met de komst van de PlayStation 4 Pro en Slim twee nieuwe gezinsleden verwelkomen. Bij Sony houden ze echter schijnbaar wel van gezinsuitbreiding en naar verluidt komt er daarom nog een revisie.

Het Japanse bedrijf zou namelijk aan een nĂłg kleinere console werken, al is het niet duidelijk of hiermee gedoeld wordt op de reguliere PS4- of de Pro-versie. Dit meldt een Taiwanees blad genaamd Digitimes.

Gezien het feit dat het overgrote deel van de PlayStation 4 in Taiwan gemaakt wordt, is het plausibel dat een van de werknemers daar uit de school is geklapt tegenover een reporter. Echter ontbreken verdere details, waardoor we adviseren dit nieuws met een korreltje zout te nemen.

Bron: Digitimes