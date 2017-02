South Park: The Fractured But Whole is wederom uitgesteld

11/2/17 15:45 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

South Park: The Fractured But Whole is helaas wederom uitgesteld. Dat maate Ubisoft gisteren bekend. De nieuwe releasedatum van de game zal nu in het nieuwe fiscal jaar zijn, dat loopt van april 2017 tot maart 2018.

De game zou oorspronkelijk 6 december vorig jaar uitkomen, maar werd doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2017. Net als de voorganger, The Stick of Truth, is de game nu meerdere malen uitgesteld.

Hierbij stelde Ubisoft ook de voorspelling van de verkopen van het afgelopen fiscale jaar bij. Tot en met maart 2017 denkt het bedrijf tussen de 1,61 en 1,67 miljard euro om te zetten, een daling van tussen de 155 miljoen en 175 miljoen euro.



Bron: Polygon