Speel al je oude Game Boy-games af op de Super Retro Boy

Retro-Bit is in de VS bekend van zijn NES/SNES Duo consoles waarmee je oude games gemakkelijk kunt afspelen. Op de CES 2017 kwamen ze deze week met een nieuw apparaat dat alle Game Boy games kan afspelen, en dat wil natuurlijk iedereen.

De Super Retro Game Boy kan Game Boy -, Game Boy Color- en Game Boy Advanced-games afspelen door middel van het plaatsen van cardridges aan de achterkant. Het uiterlijk van de handheld lijkt op die van de Game Boy en Game Boy Color, met als verschil dat er vier knoppen te vinden zijn aan de rechterkant die vermoedelijk de schouderknoppen vervangen.

Verder zou de accu tien uur mee moeten gaan op een batterij van 2500 mAh, die op te laden is via micro-USB, en heeft het een kleurenscherm. In augustus komt de Super Retro Boy uit, maar he is nog niet duidelijk of hij in Europa te krijgen zal zijn. Mocht je hem willen importeren dan kun je dat in de aanloop naar de release doen via deze site voor ongeveer 80 dollar.



Bron: The Verge