Speel GTA IV en alle DLC nu op de Xbox One

11/2/17 15:37 | Jacco Peek | PC, PlayStation 3, Xbox 360 | 0 reacties

Gisteren maakte Microsoft als donderslag bij heldere hemel bekend dat Grand Theft Auto IV nu speelbaar is op de Xbox One. Ook de DLC, The Lost and Damned en The Ballad of Gay Tony zijn nu backwards compatible.

GTA IV verscheen in april 2008 op de PlayStation 3 en Xbox 360, en werd later geport naar de pc. De game is nu dus ook speelbaar op de Xbox One, waarbij zelfs je cloud saves opgehaald kunnen worden als ze deze destijds had. De console brengt een kleine performance-boost, maar speelt vooral zoals deze vroeger deed.

Ook de DLC, Episodes From Liberty City zijn speelbaar. Ook deze zijn de downloaden wanneer je het schijfje in de Xbox One steekt.

Bron: Eurogamer