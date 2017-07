Splatoon 2 krijgt donderdag zijn eigen Nintendo Direct

3/7/17 21:45 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Toen Nintendo een eigenzinnige, kleurrijke shooter voor de Nintendo Wii U onthulde, had niemand gedacht dat het een van de populairste games van de console zou worden. Een paar jaar later is diens opvolger een van de meest gewilde games voor de Nintendo Switch.

Het is dan ook niet gek dat Nintendo voor de tweede keer een Nintendo Direct organiseert met de inklings in de hoofdrol. Aankomende donderdag, 6 juli, om vier uur in de middag kun je deze stream volgen op Nintendo.nl.

Bron: GameQuarter