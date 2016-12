Steam heeft serverproblemen door Winter Sale

24/12/16 17:23 | Jacco Peek | PC | 0 reacties

Waarschijnlijk had je het al in de gaten, maar de Winter Sale van Steam is weer begonnen. Hoewel dat voor veel gamers een jaarlijks feest op zich is, kampten de servers wel met problemen.

Steam was gisteren namelijk bijna de hele dag plat door de drukte op de servers vanwege de uitverkoop. Vandaag had het platform weer wat problemen, maar alles lijkt gelukkig weer stabiel te zijn.

Wat de Winter Sale betreft zijn er weer ontzettend veel games in de aanbieding. Het is aan te raden om je wishlist te checken en goed door de uitgelichte games per dag te scrollen. Daarnaast zijn de Steam Awards ook nog gaande, dus kun je in ruil voor kaarten je stem uitbrengen op een aantal hilarische categorie├źn.



 

Bron: Steam