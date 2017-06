Steep's DLC neemt je mee naar de Olympische Spelen

12/6/17 23:05 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Steep Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: niet beschikbaar

Het is moeilijk voor te stellen, maar Ubisoft's Steep is alweer een half jaar beschikbaar. De hoogste tijd voor een flinke uitbreiding dus.

Ubisoft dacht hetzelfde en kondigde tijdens hun E3-show aan dat Steep eind dit jaar zal worden voorzien van een gigantische DLC, die ons naar de Olympische Winterspelen in PyeongChang brengt. We krijgen echter meer dan een nieuwe locatie. Road to the Olympics voegt tal van nieuwe evenementen toe, welke in vogelvlucht voorbij kwamen tijdens de E3-trailer. Een lijst blijven we jullie dan ook nog even schuldig.

Bron: GameQuarter