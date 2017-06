Super Lucky's Tale brengt wat kleur naar de Xbox One

12/6/17 00:14 | Sil Hendriks | Xbox One | 0 reacties

Super Lucky's Tale Genre: Platform Multiplayer: Platform: Xbox One

Er was ooit een tijd waarin kleurrijke driedimensionale platformers hoogtij vierde. Een tijd waarin series als Spyro, Crash Bandicoot en Banjo-Kazooie hoogtij vierde op de consoles van Nintendo en Sony. Toen Xbox mee kwam spelen was dat tijdperk echter al voorbij.

Dat een genre over zijn hoogtepunt heen is betekent natuurlijk niet dat er geen vraag meer naar is en daarom zijn we ook zo blij om Super Lucky's Tale te zien, een kleurrijke indie-titel die als een tijdelijke exclusive naar Super Lucky's Tale komt met een speels vosje in de hoofdrol.

Bron: GameQuarter