Super Mario Run komt volgende week naar Android

Super Mario Run is al enige tijd beschikbaar op apparaten die op Apple's iOS draaien. Android-gebruikers visten echter in eerste instantie achter het net en werden afgescheept met een vage belofte van een toekomstige release.

Zoals Nintendo echter ook wel weet, maakt belofte schuld. En dus komt Super Mario: Run op 23 maart dan toch eindelijk alsnog naar onder andere HTC-, Samsung- en Huawei-devices. Super Mario Run op de Android begint direct op de 2.0-versie, die je de gehele eerste wereld gratis laat spelen voordat je € 9,99 dient neer te leggen voor de volledige versie. De iOS-versie wordt op dezelfde dag van een update voorzien die hetzelfde bewerkstelligd.

Ya-hooo! #SuperMarioRun gets an update on 23/03 and also leaps onto Android on Google Play!



