Telltale's Batman krijgt een tweede seizoen

Telltale's episodische Batman-serie krijgt een tweede seizoen. Dat heeft de uitgever bekend gemaakt in een update rondom diens games.

Hoewel een tweede seizoen natuurlijk op zich al goed nieuws is, zullen fans vooral blij worden van de releasedate. De eerste aflevering van dit seizoen verschijnt namelijk al op 8 augustus. In Season Two staan Joker en The Riddler centraal, terwijl Brucy Wayne ook nog last heeft van een nogal fanatieke agent. Hoe hij met dit alles om gaat, ontdekken we volgende maand.

Bron: GameQuarter