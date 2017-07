The Binding of Isaac: Afterbirth + krijgt een nieuwe releasedate

4/7/17 07:21 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

The Binding of Isaac:Â Afterbirth + had eigenlijk bij de launch van de Nintendo Switch moeten verschijnen, maar werd in Europa keer op keer uitgesteld. Nu heeft de indie-lieveling een nieuwe releasedate te pakken, welke hopelijk wel gehaald kan worden.

Als we Just For Games, de Europese distributeur, mogen geloven, komt The Binding of Isaac: Afterbirth + namelijk op 14 september 2017 uit. En als excuses voor het wachten komt de fysieke versie de game met een stijlvolle nieuwe handleiding en twee vellen met stickers.

Bron: GameQuarter