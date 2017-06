The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt vier nieuwe amiibo

13/6/17 18:24 | Sil Hendriks | Switch, Wii U | 0 reacties

De release van The Legend of Zelda: Breath of the Wild ging gepaard met de release van een zestal Zelda-amiibo, welke tot vandaag de dag bijna niet te vinden zijn in de meeste game-winkels. En spoedig komen er daar vier bij.

Tijdens hun E3-show kondigde Nintendo namelijk aan dat Mipha, Daruk, Revali en Urbosa, de vier champions van Hyrule, vereeuwigd zullen worden met hun eigen amiibo. Een exacte releasedate werd niet gegeven, maar vermoedelijk komen deze amiibo tegelijkertijd met de DLC voor Breath of the Wild, die deze champions een belangrijke rol geeft.

Bron: GameQuarter