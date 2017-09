Total War: WARHAMMER II lanceert met korting

29/9/17 13:27 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Gisteren verscheen het langverwachte tweede deel van The Creative Assembly's Total War: Warhammer-serie. En omdat te vieren geeft Bundle Stars maar liefst achttien procent korting op de game.

Tot 5 oktober betaal je daarom slechts € 49,19, in plaats van de gebruikelijke € 59,99, als je de game via deze link bestelt. Voor deze prijs krijg je een Steam key voor het spel, die binnen enkele minuten na betaling geleverd wordt in je account.

Bron: Bundle Stars