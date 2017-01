Twee miljoen exemplaren van Nintendo Switch wereldwijd beschikbaar bij launch, NES Classic Edition blijft in productie

16/1/17 17:30 | Jacco Peek | Switch | 0 reacties

Hoewel zeker niet iedereen de Nintendo Switch bij lancering al wil gaan kopen, houden sommigen hun hart vast wat de beschikbaarheid betreft. Zeker met het tekort aan NES Classic Editions in het achterhoofd, kunnen enthousiastelingen weleens van een koude kermis thuiskomen. Reggie Fils-Aime is echter van mening dat het allemaal wel los zal lopen.

In een interview met Wired zegt hij dat er twee miljoen exemplaren wereldwijd voor de lancering beschikbaar zullen zijn. Grofweg zal deze lading voor heel maart zijn. Hij zegt dat de levering erop afgestemd is om iedereen die een Switch wil kopen, dit ook kan doen.

Fils-Aime zegt dat hij de zorgen begrijpt en dat de NES Classic Edition zo slecht beschikbaar was, omdat de vraag ernaar ver boven de verwachtingen van Nintendo uitsteeg. Er werd verwacht dat bezitters van de Wii en Wii U de dertig games al s via de Virtal Console hadden gekocht. De console zal ook in 2017 worden blijven gemaakt, om aan de vraag te kunnen voldoen.

Op dit moment is de Nintendo Switch al bij meerdere winkels uitverkocht. In de VS hebben Gamestop en Amazon hem bijvoorbeeld niet meer en in Nederland zegt bol.com dat de Switch wegens het ontbreken van een precies aantal aan beschikbare exemplaren op 3 maart.

Bron: Wired